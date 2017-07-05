Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan 65 bekçi ve polis memuru için Polis Evi'nde program düzenledi.





Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları Halil Kısalar, Ahmet Tutal, Fatih Sola, Şerife Koca ve Selami Bıçakçı emniyet çalışanlarını tebrik ederek altın hediye etti.



İl Emniyet Müdürü Onar, evlenen 15 polis memuruna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.



Personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerinde hep bir arada olmak istediklerini belirten Onar, şöyle konuştu:



"Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik."