Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Nusaybin- Cizre kara yolunun Yolbilen Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak