Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Nusaybin- Cizre kara yolunun Yolbilen Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:44:31. #1.14#

title