İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı
Mardin'de aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin'de iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı.
KAVGADA 22 KİŞİ YARALANDI
Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olay sırasında 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, Mardin'deki ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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