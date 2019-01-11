Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Mardin'de okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından baygın olarak kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.
OKULDAN DÖNEN ÇOCUK, KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de okul çıkışı köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Mehmet Özer acı bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Mardin'in merkez ilçesinde 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Çiftçi, okul çıkışında evine doğru giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı.
BAYGIN OLARAK KURTARILDI
Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı.
Mardin Devlet Hastanesine getirilerek aşıları yapılan Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.
Çiftçi'nin hastenedeki tedavisi sürüyor.
4 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI
Küçük çocuğun amcası Veysi Çiftçi, yaptığı açıklamada, başıboş 4 köpeğin o sırada okuldan çıkan yeğenine saldırdığını belirtti.
KURTARILMASAYDI KÖPEKLER PARÇALAYACAKTI
Yeğeninin birçok yerinden yaralandığını anlatan Çiftçi, "Saldırı esnasında bayılmış oradan geçen bir kişinin görmesiyle kurtarıldı. Eğer onu kurtarmamış olsaydı, köpekler yeğenimi parçalayacaktı. Kayseri'de yaşanan olaydan daha berbat, daha fecisini yaşayacaktık. Bekliyoruz, durumu ağır, yoğun bakımda. Kafasından ve vücudunda ısırıklar var." diye konuştu.
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YAZA YAZA USANDIM—ÜLKEMİZDEKİ SOKAKLARDA DOLAŞAN TÜM KEDİ VE KÖPEKLER YA BARINAKLARDA TOPLANILSIN—YADA VATANDAŞLARA ZİMMETLENSİN—LÜTFEN BU KONUDA AVRUPAYI ÖRNEK ALALIM.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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belediyeler nerdesiniz. . seçimlerde yaklaşıyor kaybeden siz olursunuzCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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başıboş köpekde saldırır insandaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Salıver köylere ayıları, şehirlere başıboş-sahipsiz köpekleri. . . Hayvan hakları. . . Hayır hayvan hakları falan değil, insanımıza zulüm. Suçlular için de insan hakları. . . Nerede masum vatandaşın hakları. . . Resmen bizimle dalga geçiyorlar. Halkı mal yerine koyuyorlar. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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.it seviciler suzpuz kokonalar sarı kafalı tırnakları hojeli ler suzpuz nerdesiniz yatağa bile alıyorlar bu itleri mide bulandırıcı insanlarCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır