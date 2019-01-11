Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Mardin'in Ömerli ilçesinde, okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

OKULDAN DÖNEN ÇOCUK, KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de okul çıkışı köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Mehmet Özer acı bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Mardin'in merkez ilçesinde 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Çiftçi, okul çıkışında evine doğru giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı.

BAYGIN OLARAK KURTARILDI

Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı.

Mardin Devlet Hastanesine getirilerek aşıları yapılan Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Çiftçi'nin hastenedeki tedavisi sürüyor.

4 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI

Küçük çocuğun amcası Veysi Çiftçi, yaptığı açıklamada, başıboş 4 köpeğin o sırada okuldan çıkan yeğenine saldırdığını belirtti.

KURTARILMASAYDI KÖPEKLER PARÇALAYACAKTI

Yeğeninin birçok yerinden yaralandığını anlatan Çiftçi, "Saldırı esnasında bayılmış oradan geçen bir kişinin görmesiyle kurtarıldı. Eğer onu kurtarmamış olsaydı, köpekler yeğenimi parçalayacaktı. Kayseri'de yaşanan olaydan daha berbat, daha fecisini yaşayacaktık. Bekliyoruz, durumu ağır, yoğun bakımda. Kafasından ve vücudunda ısırıklar var." diye konuştu.