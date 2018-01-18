Mardim-Der'den Kitap Dağıtımı

Mardin İmam Hatipliler Derneğince (MARDİM-DER), Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine kitap dağıtıldı.



Artuklu ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden dernek üyeleri, öğrencilere 300 kitap hediye etti.

MARDİM-DER Başkanı Abdulsamet Yılmaz, yaptığı açıklamada, çoğunluğu diyanet yayınlarından oluşan kitap dağıtımı yaptıklarını söyledi.



Kentteki 25 imam hatip lisesi ve 114 imam hatip ortaokulunda, yaklaşık 19 bin öğrencinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Okul binası ve öğrenci sayısı olarak önemli bir yere geldik. Esas görevimiz aslında şimdi başlamaktadır. Kültürel ve bilimsel alanda çıtayı yükseltmeliyiz. Daha önce 3 okulumuza kütüphane kurduk. Şimdi de okullarımızda kitaplar dağıtımı yapıyoruz. Bir okulumuza Z Kütüphane açma çalışmalarımız devam ediyor. Bir okulumuza daha 4 bin 500 kitap dağıtımı yapacağız." ifadesini kullandı.