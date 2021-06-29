Maraşlı ne zaman? Maraşlı 24. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle!
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Maraşlı ne zaman? Maraşlı 24. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle!

Maraşlı ne zaman? Maraşlı 24. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle!
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Alina Boz ve Burak Deniz gibi isimlerin yer aldığı ilk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı Maraşlı ne zaman? Maraşlı 24. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı final mi yapacak?

Aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı ne zaman? Maraşlı 24. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle!

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir?

Mahur, Zeliş'le okulda buluşur.Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir?

Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır?

Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

MARAŞLI NE ZAMAN?

Maraşlı dizisi her Salı ATV ekranlarında. Maraşlı 24. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

">MARAŞLI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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