Maraşlı final olacak mı? Maraşlı ne zaman bitecek?
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Maraşlı final olacak mı? Maraşlı ne zaman bitecek?

Maraşlı final olacak mı? Maraşlı ne zaman bitecek?
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Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan ve Burak Deniz, Alina Boz gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı final olacak mı? Maraşlı ne zaman bitecek? Maraşlı son bölüm izle!

Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan ve Burak Deniz, Alina Boz gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı final olacak mı? Maraşlı ne zaman bitecek? Maraşlı son bölüm izle!

MARAŞLI FİNAL Mİ?

Maraşlı'nın son bölümünde Mahur'un babası ve 2 abisi ölürken; Maraşlı ise hapse girdi. Bu nedenle dizinin final mi yapacağı araştırıldı. Ancak dizi hakkında final kararı henüz açıklanmadı. Dizinin sezon finaline girmesi bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz - Maraşlı

Alina Boz - Mahur

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

Saygın Soysal - Savaş

Serhat Kılıç - Necati

Rojda Demirer - Firüzan

Melis İşiten - Dilşad

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

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