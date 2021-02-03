Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Maraşlı 5. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı 4. son bölüm full izle!

Başrollerinde Alina Boz, Burak Deniz, Rojda Demirer ve Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyicilerin merakla beklediği 5. bölüm fragmanı tüm severlerini heyecanlandırdı! Maraşlı 5. bölümü izlemeden önce son bölümünü tekrar izlemek isteyenler için Maraşlı 4. bölüm full tek parça kesintisiz izleme linkini aşağıda bulabilirsiniz!

MARAŞLI 5. BÖLÜM FRAGMANI!

Heyecanla beklenen Maraşlı yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı!

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

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Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

