Maraşlı 3. bölüm fragmanı izle! Maraşlı izle! Maraşlı hangi gün, hangi kanalda?

Tanıtımı yapıldığı günden itibaren merak edilen, aksiyon türündeki yapımın başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer almaktadır. Maraşlı 3. bölüm fragmanı izle! Maraşlı izle! Maraşlı hangi gün, hangi kanalda?

MARAŞLI DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Maraşlı dizisi her Pazartesi saat, 20.00'da, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 18 Ocak Pazartesi günü 2. bölümü ekranlarda yayınlandı. 25 Ocak Pazartesi Maraşlı dizisinin 3. bölümü yayınlanacak.

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak? Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı? Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı? Savaş; Aziz Bey'e,istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

MARAŞLI OYUNCULARI

Maraşlı Burak Deniz kimdir?

Aline Boz (Mahur Türel) kimdir?

Bedriye Roza Çelik – Maraşlı Zeliş kimdir?

Kerem Atabeyoğlu – Maraşlı Aziz Türel kimdir?

Rojda Demirer – Maraşlı Firuzan kimdir?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!