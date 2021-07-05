Maraşlı 25. Bölüm 2. Fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle!

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Ekranları sevilen dizisi Maraşlı'nın 25. Bölüm fragmanı çıktı. Maraşlı dizisinin fragmanı izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı 25. Bölüm 2. Fragmanı izle! diye araştırmaktadır. Peki, Maraşlı 25. Bölüm 2. Fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 25. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa, ben bu gece ona gidiyorum..."

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

MARAŞLI 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!