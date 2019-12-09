: Manzara seyreder gibi gibi hortumu izlediler

09.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:32

Karataş ilçesinde dün sabah saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşaltırken bazı vatandaşlar da sahilde ve oturdukları kafede, denizdeki hortumu izledi. Hortumu izleyen iki arkadaşın sahildeki rahat tavırları da sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİ ARKADAŞI KONUŞUYOR

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlence konusu olurken, dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:

"Füze görmeye dışarı koşan Adanalı hortumdan mı korksun?"

- "Hayata karşı duruşum."

-"Merkez camide canlı bombayı döven, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridi diye tüple çevreleyen Adana'm için bu resim sergisi gibi gelir."

"Güneşe ateş eden adamları şu zavallı rüzgar mı korkutacak?"

Kaynak: DHA

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