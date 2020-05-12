Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
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Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinin Bulanık köyünde mantar toplamaya giden 65 yaşındaki Müslüm Toprak, dengesini kaybedip düşürken ayak bileğini kırdı. Mahsur kalan ve ihbar üzerine ekipler tarafından kurtarılan Toprak'a, 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
12.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:21

65 için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal edip mantar toplamaya çıkan ve dönüş yolunda bileğini kıran 65 yaşındaki Müslüm Toprak, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ceza yazıldı.

DÖNÜŞ YOLUNCA DENGESİNİ KAYBEDİP BİLEĞİNİ KIRDI

Bulanık köyü muhtarı Serdar Can, öğle saatlerinde Müslüm Toprak ile birlikte mantar toplamak için deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki tepelere çıktı. Arazide bir süre gezen 2 arkadaştan Müslüm Toprak (65), dönüş yolunda iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu düşerken sağ ayak bileğini kırdı. Muhtar Serdar Can, Tanyeri Jandarma Karakolu'nu telefonla arayarak yardım istedi. Köye 6 kilometre uzaklıkta olan Toprak'ın kurtarılması için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, başlattıkları çalışmayla kurtardıkları Toprak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye konulan Toprak taşınarak köye getirildi ve buradan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARILDIKTAN SONRA CEZA YAZILDI

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda düşerek ayağı mkırılan ve görevliler tarafından kurtarılan müslüm Toprak'a, daha sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yaş kısıtlamasını ihlak ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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