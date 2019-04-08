Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı'nın Adayı CHP'li Mansur Yavaş, bugün saat 14.00'te mazbatasını alacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Mansur Yavaş'ın mazbatasını alacağı tarih belli oldu.
İL SEÇİM KURULU REDDETTİ
İl Seçim Kurulu'nun, Ankara'da bütün oyların yeniden sayılması talebini reddetmesinin ardından gözler seçimi önde tamamlayan Mansur Yavaş'ın mazbatasını alacağı tarihe çevrildi.
MAZBATAYI BUGÜN ALACAK
Cumhuriyet'te yer alan haberde, Mansur Yavaş, mazbatasını bugün saat 14.00'te alacağı ifade edildi.
YÜZDE 50,93 İLE SEÇİMLERİ KAZANDI
Millet İttifakı'nın Adayı CHP'li Mansur Yavaş, Ankara seçimlerini aldığı yüzde 50,93 oy ile kazandı. Cumhur İttifakı'nın Adayı rakibi Mehmet Özhaseki ise seçim sonucunda yüzde 47,12 oy aldı.