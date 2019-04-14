Mansur Yavaş'ın Makam Odasında Dikkat Çeken Fotoğraf Detayı
Mustafa Tuna'dan görevi devralan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, makam odasında Binali Yıldırım'ın fotoğrafını kaldırdı. Yavaş'ın odasının son halinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunuyor.
Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Mansur Yavaş, mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Yavaş, görevi Mustafa Tuna'dan aldıktan sonra bazı değişiklikler yaptı.
Tuna döneminde makam odasında, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri bulunuyordu.
ERDOĞAN VE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI BULUNUYOR
Mansur Yavaş, makam odasında Binali Yıldırım'ın fotoğrafını kaldırdı. Makam odasında artık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunuyor.
ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI
CHP'li Mansur Yavaş, geçen günlerde Erdoğan'ı Rusya dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanında karşılamaya gitmişti.