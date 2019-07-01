Mansur Yavaş'ın ilk yurt dışı gezisini yapacağı ülke belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk yurt dışı gezisini Rusya'ya gerçekleştirecek. Yavaş, Moskova'da belediyecilikle ilgili düzenlenecek foruma katılarak bir konuşma yapacak.

31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteci ile sohbet etti.

RUSYA ZİYARETİ

Yurt dışından çok sayıda davet aldığını kaydeden Yavaş, ilk gezisini ise belediyelerle ilgili bir toplantı için Rusya'ya yapacağını söyledi. Rusya'da4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Moskova Kentsel Forumu'na katılacak olanYavaş,Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile de görüşecek.

23 HAZİRAN YORUMU: FARK BEKLİYORDUM

İstanbul seçim sonucuna ilişkin soru üzerine de Mansur Yavaş, fark beklediğini ama 9 puanlık farkı tahmin etmediğini söyledi. Yavaş, "Seçim öncesi herkese fark olacağını söyledim. Hatta 'Rehavet yaratır, söyleme' diyenler oldu. Fark bekliyordum çünkü bu halk haksızlığa dayanamaz. Oy kullanmayanları sandığa götürmeye çalıştılar ama AK Partili olup vicdanlı olan bir çok insan bunu içine sindirmedi, ya oy kullanmaya gitmedi ya da İmamoğlu'na oy verdi. Gençler, kadınlar sokaktaydı" dedi.

Yavaş, seçim öncesi karşılaştığı bir AK Partilinin de kendisine Ekrem İmamoğlu'nun seçim büroları ve çadırlarının önündeki kalabalığı anlatarak "4 puan fark var, kaybediyoruz" dediğini aktardı.