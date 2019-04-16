Mansur Yavaş'ın Cevap Veremediği Soru! Apar Topar Oturumu Kapattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümlerine yönelik soruyu cevaplamadan oturumu sonlandırdı.

CEVAP VERMEYEREK OTURUMU KAPATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan'ın "700 bin EYT'li sorunları çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorularımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bu konuda cevap vermeyerek oturumu kapattı.

MANSUR YAVAŞ'IN EYT VAADİ TAM OLARAK NEYDİ?

Bu sorunun cevabı mansuryavas.com.tr adresinde şu şekilde yer almaktadır:

1- SGK sağlık yardımından faydalanamayan EYT'lilerin, hastane ve ilaç giderleri belediye tarafından karşılanacak. Başvuru işlemleri sırasında rehberlik hizmeti verilecek ve kişi başı 76,75 TL olan Genel Sağlık Sigorta Primleri belediye tarafından karşılanacak.

2- Emekli bilgi sistemi oluşturarak özellikle sivil toplum kuruluşlarında görev alan ya da yeni bir iş kurmak, çalışmak isteyen emekliler tespit edilecek, talepleri yerine getirilecek.

3- Emeklilerin bir araya gelebileceği sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Gençlik merkezleri ile bu sosyal etkinlikler birleştirilerek yeni nesillere deneyim aktarımı söyleşileri yapılacak.

4- Sosyal güvenlik kurumu ile sıkıntı yaşayanlar için özel bilgilendirme birimi oluşturulacak.

5- Emeklilerimizden isteyenlerin, belediyemizde fahri zabıtalık yapması için yapı oluşturulacak. Belediyenin ilgi alanındaki sorunları, anında yetkililere bildirmeleri sağlanacak.

6- Emeklilikte yaşa takılanlara, emeklilerin sahip olduğu indirimli ulaşım haklarını vereceğiz.