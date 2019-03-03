Mansur Yavaş İktidara Yakın İki Şirkete Anket Yaptırdı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart'taki yerel seçim için anketlerin kendisini önde gösterdiğini söylerken "İki anket de biz yaptırdık orada da öyle, 4 buçuk puan… Bu anketleri yapanların çoğu da iktidara yakın araştırma şirketleri" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Yavaş'ın açıklamalarından ilgli kısım şöyle:

SAYIN CUMHURBAŞKANI ANKETLERE GÜVENMİYOR, SİZ GÜVENİYOR MUSUNUZ?

Üçüncü adaylığım bu. Daha önceki yıllarda anketler hep aleyhimize yayımlanıyordu. Şu anda hepsinde ben önde gözüküyorum, iki anket de biz yaptırdık orada da öyle, 4 buçuk puan… Bu anketleri yapanların çoğu da iktidara yakın araştırma şirketleri.

SİZ GÜVENİYORSUNUZ O HALDE?

Etkileniyoruz yani. (Gülüyor) İnanmak istiyoruz, hoşumuza gidiyor.

Sizin seçim finansmanınız CHP – İYİ Parti ortaklığından mı geliyor? Yoksa…

İYİ Parti yok, tümünü CHP karşılıyor. Ama şöyle söyleyeyim: CHP'nin bu seçimde aldığı paranın tümünü Ankara'ya harcasanız yine biz altta kalırız!

ANKARA2NIN YILLIK BÜTÇESİ NEDİR?

Şimdi 13 buçuk milyar.

BU BÜTÇEYİ YÖNETİRKEN ÖNCELİĞİNİZ NE OLACAK?

Ankara'da, 17 yıldır aynı partili hükümetle görev yapan 25 yıllık bir belediye başkanı vardı. Bu süre zarfında en azından 8 metropol ilçede hiç bir sorun kalmaması lazımdı. Oysa burada temiz hava problemli, musluktan su içilmiyor, ulaşım sorun, yeşil alanlarımız yeterli değil. İnsanlar el ele, ailecek sokaklarda eğlenemiyorlar.

PEKİ 25 YILDA BU BĞTÇE NEREYE GİTTİ

AnkaPark'a herhalde! Biz vatandaşa önceliğiniz nedir diye sorduk, aldığımız cevap "ekonomi" oldu. En büyük sorun işsizlik ve ekonomi.

Bir anket okudum, MHP'lilerin yüzde 73'ü, AK Partililerin yüzde 17'si size oy verecekmiş diye…

Ben iki seçimde de her partiden oy aldım zaten. Bunun sebebi üslup. 31 Mart günü yüzde 60 bile oy alsak "biz zafer kazandık" demeyeceğiz. Zafer için karşınızda bir düşman olması gerek, biz böyle görmüyoruz.