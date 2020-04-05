Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
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Mansur Yavaş, Koronavirüs, Ankara, Güncel

Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evlere temizliğe giderek geçimini kazanan ancak bu süreçte işsiz kalan ve gelir kaybı yaşayan kadınlara çağrı yaparak; gıda ve nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için bize ulaşın çağrısı yaptı.

05.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:41

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye, evlerine kapanırken evlere temizliğe giderek geçimini kazananlar maddi anlamda kayba uğruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şekilde gelir elde eden ve mağduriyet yaşayan kadınlara yanlarında olduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınıyla mücadele edilen süreçte mağdur olan bir kesime daha yardım edeceklerini belirtti.

"GIDA VE NAKİT DESTEĞİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN"

Yavaş, şunları yazdı: "Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız, Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız, bu süreçte sizin de yanınızdayız. Gıda ve nakit desteğimizden yararlanmak için aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz."

Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız

Haberin Videosu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
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