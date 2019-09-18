Mansur Yavaş 'söz veriyorum' diyerek duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

18.09.2019 09:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ihaleye giren, Ankara Büyükşehir Metropol İmar A.Ş. ihaleyi kazandı ve AOÇ arazisinin yapılaşmaya açılmasının önü kesildi. Mansur Yavaş, AOÇ ihalesini belediye iştiraki olan Metropol İmar A.Ş. kazandığını duyurarak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair de söz verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Orman Çiftliği'ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyemiz iştiraki Metropol İmar A.Ş. kazanmıştır. Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazilerin satışı için TOKİ'nin ihalesine 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediyesi de dahil olunca satış ertelenmişti. Geçen hafta yeterli katılım olmaması ve rekabet sağlanmaması nedeniyle de ihale bir kez daha ertelenmişti.

Bugün yapılan ihaleye ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ihaleye giren, Ankara Büyükşehir Metropol İmar A.Ş. ihaleyi kazandı ve AOÇ arazisinin yapılaşmaya açılmasının önü kesilmiş oldu.

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL'ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL'ye Metropol İmar A.Ş. kazandı.