Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında "sahte senet" iddiasıyla şikâyette bulunan Necmettin Kesgin'in avukatı Levent Ekmen'in davadan çekildiği belirtildi. Ekmen, ayrıca Şule Çet'in katil zanlılarının da avukatlığını yapıyor.

YAVAŞ DAVASINDA YENİ GELİŞME YAŞANDI

Yavaş hakkında gündeme gelen iddialar kamuoyunda tepkilere neden olurken, söz konusu davada yeni bir gelişme yaşandı.

"NECMETTİN KESGİN'İN VEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUM"

Yeniçağ'ın haberine göre, davacı Necmettin Kesgin'in avukatı Levent Ekmen, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile Kesgin'in vekilliğinden çekildi.

Ekmen, dilekçede, "Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin vekilliğinden çekiliyorum gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim" ifadelerine yer verdi.