MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU
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MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın 'Kuş Cenneti' Marmara Gölü'ndeki kuşların sayısının tespiti için çalışma yapıldı.

MANİSA'nın 'Kuş Cenneti' Marmara Gölü'ndeki kuşların sayısının tespiti için çalışma yapıldı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nce çalışma yapıldı. 15 Ocak-15 Şubat arasında gerçekleşen 2021 yılı kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS), bu çalışmayla sonuçlandı. Kış aylarındaki kuraklıktan dolayı derinliği 40 santimetreye kadar inen ve son yağışlarla su seviyesi yükselen gölde; 23 bin Sakarmeke, 8 bin 600 Çamurcun ördeği, 3 bin 806 Yeşilbaş ördek, 7 bin 292 Elmabaş pakta kuşunun yanı sıra nesli tehlike altında bulunan 952 adet Tepeli pelikan sayıldı.

Kuş sayımında biyolog ve uzman akademisyenlerden faydalandıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Manisa kuş zenginliği bakımından ülkemizin sayılı illerindendir. Gölmarmara sulak alanımız mevcut. Her sene sulak alanlarımızda kuş sayımı yapıyoruz. Bu sene de faaliyetimizi biyologlar, uzman akademisyenlerimizle birlikte yürüttük. Geçen seneye baktığımız popülasyonda çok fazla bir artış yok, aynı sayıda devam ediyor. Nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikanın Manisa'da görülmesi ise bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yaban hayatına da destek oluyoruz. Yaban hayvanları için doğaya 9 ton yem bırakıldı. Dünyada yaşanan kuraklığı nispeten ülkemizde de görüyoruz ama hem DSİ, Kaymakamlık ve bizler Gölmarmara'nın gelecek nesillere aktarılması için projelerimizle koruyoruz" diye konuştu.

MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU
MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU
MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU
MANİSA'NIN 'KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ SAYISI BELLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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