MANİSA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden İbni Sina Caddesi'ne çıkan Yasin Yılmaz'ın (17) kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet Şaban Gürcan (50) yönetimindeki 22 ND 458 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kask takmadıkları belirlenen motosiklette sürücü Yasin Yılmaz ile arkada oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı (18) savrularak aracın ön camına çarptı. Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İki yaralı daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anının çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü Şaban Gürcan'ı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA