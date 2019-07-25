MANİSA KULA'DA OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI 2'Sİ AĞIR 12 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil önünde seyir halindeki traktöre çarptı, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.15 sıralarında Kula'nın kırsal Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Eşme yönüne giden Hüseyin Ali Karataş'ın (46) kullandığı 45 AAJ 494 plakalı otomobil, aynı istikamete giden ve tarlasına girmek için sağa dönüş için manevra yapmak isteyen Üzeyir Baştürk (54) yönetimindeki arkasında sepet takılı 64 AU 466 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör kontrolden çıkıp, yol kenarına savruldu. Otomobilin ise ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Kazada, traktör sürücüsü Üzeyir Baştürk ile çamurlukta ve arkadaki sepette yolculuk yaptıkları belirlenen Buse Baştürk(18), Fadime Baştürk(15), Ulviye Baştürk(49) ile otomobil sürücüsü Hüseyin Ali Karataş ile yanındaki Aslıhan Akkaş (21), Hülya Hanım Avcı (45), Filiz Hancıoğlu (30), Teslime Tuna (34), Songül Çakal (30), Günnaz Gökgedik (33) ve Aysun Akkaş (22) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yatı. Ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi alındı. Yaralılardan Ulviye Baştürk ve Filiz Hancıoğlu, durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA