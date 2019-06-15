MANİSA Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bugün liseden mezun olan ve aldığı onur belgesi ile karnesini düşüren öğrencinin yardımına Yunus polisleri koştu. Yolda karne ve onur belgesini bulan Yunus Polisleri, öğrencinin ev adresine giderek karne ve onur belgesini teslim etti.

Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi'nden mezun olan Doğan Çoban eve giderken sevinçten elindeki karne ve onur belgesini düşürdü. Devriye görevindeki Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri yolda buldukları karne ve onur belgesini incelemeye aldı. Öğrencinin ikamet adresini belirleyen ekipler, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yedieylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne gitti. Doğan ailesinin evine giden polis, karne ve onur belgesini baba Yalçın Doğan'a teslim etti. Polisleri karşısında gören baba Yalçın Doğan önce şaşırdı, daha sonra mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kaynak: DHA