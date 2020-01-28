Manisa'daki deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı

28.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:02

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Bir hafta içinde ikinci kez büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar panik halinde kendini dışarı attı.

KAÇIŞMAYA BAŞLADILAR

Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesinde büyük paniğe neden oldu.

Deprem anında çeşitli mekanlarda bulunan vatandaşlar deprem anında kendilerini panikle sokağa attı. O anlar mekanların güvenlik kameralarına yansıdı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Manisa Valiliği depremin ardından, "Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" açıklamasını yaptı.

BİR BİNA YIKILDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremde, Karakurt Mahallesi'nde bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi.

ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

5,1 şiddetindeki depremin ardından 3,5 ve 3,7 ve 3,2 şiddetlerinde üç sarsıntı daha meydana geldi.

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