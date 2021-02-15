Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3)
15.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:01
TUTUKLANDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Ö.'yü, av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Ö. ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Ö.
TUTUKLANDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Ö.'yü, av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Ö. ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Ö.'yü av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini ayağından bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan (22) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN