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Manisa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otobüsün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otobüsün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

N.D. (34) yönetimindeki 45 ZB 206 plakalı toplu taşıma otobüsü, Işıklar Mahallesi'nde, önünde seyreden C.O. (66) idaresindeki 45 SA 3451 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile otobüsteki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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