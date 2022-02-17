Manisa'da tek katlı müstakil ev kundaklandı - Haberler
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Manisa'da tek katlı müstakil ev kundaklandı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da tek katlı müstakil ev kundaklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Fezcan Gün'e ait tek katlı müstakil evin yandığını gören yan binada oturan akrabası Can Gün itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Can Gün 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Evin yandığını gören astım hastası anne Melek Gün sinir krizi geçirdi. Gün, Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü.

Polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da tek katlı müstakil ev kundaklandı

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Haberler

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