Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde sokak köpeğinin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuğun tedavisine evinde devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akmescit Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mert Dilek, 21 Kasım'da evinin önünde bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yere düşen çocuğun yüzünü ısıran köpek, çevredekilerce uzaklaştırıldı.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yüzündeki ısırıklar nedeniyle yaklaşık 60 dikiş atılan çocuğun bir dişinin de kırıldığı belirtildi.

Taburcu edilen Mert Dilek'in tedavisi evinde sürüyor.

AA muhabirine yaşadığı saldırıyı anlatan Dilek, arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıktığını belirterek "Kaçarken siyah köpek üzerime atladı. Diğer arkadaşım kaçtı, başka bir şey hatırlamıyorum, çok korktum." dedi.

Baba Vural Dilek ise dikişlerden dolayı oğlunun yüzünde iz kalmasından endişe ettiklerini dile getirerek "Doktorlar iz kalmaması için gerekeni yapacaklarını söylediler. Sorumlusu kimse şikayetçi olacağız." ifadesini kullandı.

Anne Meral Dilek de olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu, sürekli ağladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bana dediler ki, 'Mert'i köpek ısırmış'. Dışarı bir çıktım, çocuğumun yüzünü tanıyamadım. O anda bayılmışım zaten, ambulans gelmiş. Şu anda ben köpek sesi duyduğumda kulaklarını tıkıyorum, saçlarıma asılıyorum. Canımız çok yandı. Kim sorumluysa şikayetçiyim. Belediyeyi arıyoruz, ilgileneceğiz diyorlar ama bir kez olsun evimize gelip 'Geçmiş olsun, ne oldu, ne derecede sorun var?' demediler. Elimizden geleni yapacağız, hakkımızı savunacağız."

Babaanne Emine Sarp ise Mert'e ilk müdahaleyi yaptığını dile getirerek, "Çocuk şoka girmişti, donakalmıştı, bana bakıyordu, hiç tepki vermiyordu. Olaydan sonra 3 gün konuşamadı." dedi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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