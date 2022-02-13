Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Salihli yolunda bulunan Alaşehir 1. Galericiler Sitesi yakınlarındaki otobüs durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Uysal'a (60), E.Ö. (51) idaresindeki 20 AAS 078 plakalı otomobil çarptı.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Uysal'ın, Aksaray'a tayini çıkan uzman çavuş oğlunu uğurlamak için otobüs durağına geldiği öğrenildi.

Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Salihli, Manisa, Kaza, Güncel, Haberler

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