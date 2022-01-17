Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alaşehir-Ilgın Mahallesi yolu üzerindeki Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağı önünde H.S. yönetimindeki 45 KA 4188 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 45 KA 6827 plakalı motosiklet çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı K.S'yi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı K.S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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