Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İşçi taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 45 J 4854 plakalı midibüs, Uluderbent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden 64 AAR 108 plakalı kamyona çarptı.
Kazada 7 kişi, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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