Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İşçi taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 45 J 4854 plakalı midibüs, Uluderbent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden 64 AAR 108 plakalı kamyona çarptı.

Kazada 7 kişi, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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