Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki 45 J 0822 plakalı minibüs ile B.D. yönetimindeki 35 HB 3201 plakalı tır çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan servis şoförü S.K, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA