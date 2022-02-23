Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Turhan Alakent Caddesi Eski Garaj karşısında kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ile 45 ADC 307 plakalı F.A. (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle F.A. yola savrularak yaralanırken diğer sürücü olay yerinden kaçtı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Yıldırım - Güncel