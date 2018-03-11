Manisa'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
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Manisa'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sulama sondajı ekipmanları ile trafo hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sulama sondajı ekipmanları ile trafo hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde İ.A.'ya ait tarım arazisinde bulunan sulama sondajı ekipmanları ile trafonun çalındığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri belirtilen bölgede 72 KA 562 plakalı otomobilde şüpheliler F.S. (18) ve V.Ç'yi (22) gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada, sulama sondajına ait elektrik panosu ve elektrik trafosu bulundu.

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