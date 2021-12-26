Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Delemenler Mahallesi Sarıgöl-Alaşehir kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (40) yakaladı.
M.Y, işlemin ardından cezaevine gönderildi.