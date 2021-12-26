Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Delemenler Mahallesi Sarıgöl-Alaşehir kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (40) yakaladı.

M.Y, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

 Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title