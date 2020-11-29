Manisa'da fırıncıları dolandıran şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncıyı un satışıyla dolandırdığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Abdullah Topcan (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncıyı un satışıyla dolandırdığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Abdullah Topcan (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kula'da, 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitli dolandırıcılık suçlarından da poliste suç kaydı bulunan Abdullah Topcan'ın yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Topcan, geçen 27 Kasım gecesi evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Topcan, tutuklanıp Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN