Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Z.K. (65) ile yönetim kurulunda üye olarak görev yapan oğlunu görmek için kooperatif binasına gelen Ali Emrelioğlu (57) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Z.K, tabancayla Emrelioğlu'nu vurdu.

Ağır yaralanan Emrelioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrelioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Z.K. ile Emrelioğlu arasında daha önce de birkaç kez münakaşa yaşandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title