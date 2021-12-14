Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

Yayla Mahallesinde erik bahçesi bulunan Ahmet Uğur, gazetecilere, 6 yıldır bazı ağaçlarının erken çiçek açtığını ve soğuklardan dolayı döküldüğünü belirtti.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da bazı erik ağaçlarında mevsim dışında olağan üstü çiçek açma ve meyve verme görüldüğünü belirterek, "Ocak ayı yaklaştığı halde havaların 0 derecelere düşmemesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarımız erken uyanıp çiçek açmakta. Bölgemizde yağışlar olmasına rağmen havalar ılıman ve sıcak geçmekte" dedi.

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title