Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alaşehir- Sarıgöl yolu üzerinde Araç Muayene İstasyonu karşısında 35 ASJ 899 plakalı Yakup Taşdan (20) idaresindeki otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Taşdan'ı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Taşdan'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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