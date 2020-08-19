Manisa'da arkadaş cinayeti Manisa'da arkadaş cinayeti Alkol alma bahanesiyle çağırdığı arkadaşını öldürdü Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde işlenen cinayette Mahsun K. arkadaşı Hüseyin Akbaş'ı silahla öldürdü.

Manisa'da arkadaş cinayeti

Alkol alma bahanesiyle çağırdığı arkadaşını öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde işlenen cinayette Mahsun K. arkadaşı Hüseyin Akbaş'ı silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin Caferbey Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mahsun K., iddiaya göre aynı mahallede yaşayan arkadaşı Hüseyin Akbaş'ı aradı. Barış Mahallesi Gülnar Sitesi yakınlarında bulunan bahçelik bir alanda buluşan iki arkadaş alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu Mahsun K., arkadaşı Akbaş'a 4 el ateş ederek öldürüp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Mahsun K. cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.

Olay yerine giden polis Akbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Akbaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay yerine motosikletle ikisi birlikte gitmişler

Aynı mahallede yaşayan 2 arkadaş alkol almak kullanmak için Hüseyin Akbaş'a ait 45 SB 7439 plakalı motosikletle olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan incelemede tabancaya ulaşılamazken 3 adet 7.65 mm çapında boş kovan bulundu.

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden Mahsun K.'ın, "Alkol almak için Barış Mahallesi'nde buluştuk. Burada alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sonucu Akbaş'a 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için çok pişmanım" şekilde ilk ifadesini verdiği iddia edildi.

Cinayete kurban giden Hüseyin Akbaş'ın Caferbey Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağladığı, Mahsun K'ın garsonluk yaptığı belirlendi.

Kaynak: İHA