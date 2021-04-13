Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi
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Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının ilk gününde 4 metrelik ramazan pidesi pişirildi.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının ilk gününde 4 metrelik ramazan pidesi pişirildi.

Demirci'de 40 yıldır fırıncılık yapan Cengiz Özdemir ve Bayram Kilci, ramazan ayının gelmesi vesilesiyle büyük bir pide hazırlamaya karar verdi.

4 metre uzunluğundaki fırın küreğinin üzerine aynı uzunlukta pide açan ustalar, çörek otu ile "Hayırlı Ramazanlar Türkiye" yazdıkları pideyi fırına verdi.

Fırıncı ustası Cengiz Özdemir, her yıl ramazanın gelişi nedeniyle uzun pide pişirme geleneklerinin olduğunu, geçen yıl 3,5 metre uzunluğunda pide ürettiklerini, bu yıl da geleneği bozmayarak 4 metrelik susamlı ve çörek otlu pide hazırladıklarını ifade etti.

Pidenin 17 parça hamurun 45 dakika yoğrulması ve 20 dakika fırınlanmasıyla pişirildiğini aktaran Özdemir, gelecek yıl da 4,5 metrelik bir pide pişirmeyi düşündüklerini aktardı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da fırını ziyaret ederek 4 metrelik pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere satın aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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