Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi
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Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi

Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Barosu 2020-2022 dönemi seçimli olağan genel kurulunda 2015 yılından beri görevi yürüten mevcut başkan Ali Arslan aday olmazken, 454 oy alan Ümit Rona 454 başkanlığa seçildi.

Manisa Barosu 2020-2022 dönemi seçimli olağan genel kurulunda 2015 yılından beri görevi yürüten mevcut başkan Ali Arslan aday olmazken, 454 oy alan Ümit Rona 454 başkanlığa seçildi.

Manisa Barosu'nun 2020-2022 dönemi seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 2015 yılından beri başkanlık görevini yürüten Baro Başkanı Ali Arslan yeniden aday olmazken, İbrahim Yönetken ve Ümit Rona yarıştı. Manisa Barosu'nun yeni hizmet binasında yapılan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, "Manisa Barosu 96 yaşındadır. 96 yıldır hukuka, hak arayışına, vatanımızın birlik ve bütünlüğüne, demokrasimize katkılarımız devam etmektedir. Manisa Barosu, insanlığa karşı suç olan bütün terör eylemlerini, darbe teşebbüslerini, hukuk dışı tüm eylem ve yapılanmaları reddeder. Manisa Barosu Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, demokratik hukuk devletinin bütün kurum ve kurullarıyla çalışmasını hedef edinen, Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinen bir barodur. Bu duruşumuzu her zaman, her yerde söyledik, bir kez daha genel kurul salonunda söylüyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, görevler; hakça bölüşümün gerçekleştiği, güçlünün zayıfı ezmediği, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin tüm kurum ve kurulları ile çalıştığı, özgürce düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz bir ülkede yaşamak için. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılı tamamlayan avukatlara plaket takdim edildi. Genel kurulun 2. Gününde Manisa Barosu organ seçimleri yapıldı. Avukatlar sandık başına giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmek için oy kullandı.

Toplamda 3 bin avukatın sandık başına gittiği seçimlerde Ümit Rona 454 oy alırken, İbrahim Yönetken ise 439 oy aldı. Bir diğer aday Sezai Ege 15 oyda kalırken, 95 oy ise geçersiz kabul edildi.

Genel Kurula CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, MHP İl Başkanvekili Mustafa Karataş, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali, Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, avukatlar katıldı. - MANİSA

Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi
Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi
Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi
Manisa Barosunda Av. Ümit Rona dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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