MANİSA AHMETLİ'DEKİ YANGINDA ARAZÖZ KAZASI; YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözdeki yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözdeki yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi. Yaralanan 3 orman işçisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Kaynak: DHA