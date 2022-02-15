Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu filmi konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Eser Eyüboğlu, Gülnihal Demir, Ayda Aksel Tür: Komedi Yapım Yılı: 2014 Vizyon Tarihi: 4 Nisan 2014 Cuma Senaryo: Birol Güven

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