Mandıra Ana Filmi
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Mandıra Ana Filmi

Mandıra Ana Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Mandıra Ana filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mandıra Ana filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini İlhan İnce'nin üstlendiği komedi filminin başrollerini Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız ve Volkan Baş gibi isimler paylaşıyor.

Yönetmen: İlhan İnce

Oyuncular: Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız, Volkan Baş, Osman Bayar, Merve Uçar Cangöz, Ömer Naci Boz

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Mandıra Ana

Yapımcı Firma: Zayka Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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