Mandıra Ana Filmi
Mandıra Ana filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mandıra Ana filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini İlhan İnce'nin üstlendiği komedi filminin başrollerini Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız ve Volkan Baş gibi isimler paylaşıyor.
Yönetmen: İlhan İnce
Oyuncular: Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız, Volkan Baş, Osman Bayar, Merve Uçar Cangöz, Ömer Naci Boz
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mandıra Ana
Yapımcı Firma: Zayka Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
Mandıra Ana Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com