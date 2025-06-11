"Manda yuva yapmış söğüt dalına" şeklinde sözleri olan Tosya türküsünün devamında hangisi de söylenir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Manda yuva yapmış söğüt dalına" şeklinde sözleri olan Tosya türküsünün devamında hangisi de söylenir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"MANDA YUVA YAPMIŞ SÖĞÜT DALINA" ŞEKLİNDE SÖZLERİ OLAN TOSYA TÜRKÜSÜNÜN DEVAMINDA HANGİSİ DE SÖYLENİR?

A: Camışım çatıdan uçmuş

B: İneğim kocaya kaçmış

C: Öküzüm torbadan düşmüş

D: Kömüşüm köprüden geçmiş

Cevap :C