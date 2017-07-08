Manchester United, 84.5 Milyon Euro Karşılığında Lukaku'yu Transfer Etti

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yerini doldurdu. İngiliz ekibi, uzun süredir görüşme halinde Romelu Lukaku'nun transferi için Everton ile anlaşmaya vardı.

84.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Açıklamada, bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Manchester ekibinin bu transfer için Everton'a yaklaşık 84.5 milyon Euro ödeyeceğini öne sürdü. 24 yaşındaki golcü, Everton formasıyla çıktığı 166 maçta 87 gol, 29 asistlik bir performans sergiledi.

Chelsea ile de adı anılan Belçikalı futbolcu, tercihini eski antrenörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ta yana kullandı.