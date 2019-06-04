Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı
Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Manav Aydın, Acun Ilıcalı'ya yaptığı su şakasını abartınca Ilıcalı sinirlendi.
Var mısın Yok musun yarışmasıyla tanınan manav lakabıyla tanınan Aydın Gülşen, Acun Ilıcalı'ya tatsız bir şaka yaptı.
DÖKTÜĞÜ SU GÖZÜNE GELDİ
Survivor 2019'da Acun'un yardımcısı olarak Dominik'te bulunan manav aydın Acun Ilcalı'yı gelenek olan su dökmeyle uğurlamaya çalıştı. Manav Aydın'ın döktüğü su Acun Ilıcalı'nın gözüne geldi.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı şaka sonrası gözünden hafif yaralandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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