Mama bırakılmasına tepki gösterip kedileri tekmeledi
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Mama bırakılmasına tepki gösterip kedileri tekmeledi

Antalya'da bir market zinciri önünde bulunan kedi ve köpeklere mama bırakılmasına tepki gösteren bina sahibi, hem market çalışanıyla tartıştı hem de orada bulunan kedileri tekmeledi.

04.02.2020 22:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:20
Mama bırakılmasına tepki gösterip kedileri tekmeledi

'da bir market zinciri önünde bulunan kedi ve köpeklere mama bırakılmasına tepki gösteren bina sahibi, hem market çalışanıyla tartıştı hem de orada bulunan kedileri tekmeledi.


Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bir market zinciri çalışanları sokaktaki kedi ve köpekler için kaplara mama ve su bırakmaya başladı. Marketin bulunduğu apartmanın sahibi, etrafa mama bırakılmasından rahatsız oldu. Market çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen şahıs, bir çalışanla tartıştığı sırada yanlarına gelen kediye de tekme attı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Duvar kenarında oturan kediye de tekme attı


Market çalışanıyla konuştuğu sırada, şahsın arkasında sakin bir şekilde oturan kediye dönüp aniden tekme atması sonucu, kedi önce yola doğru fırladı ardından kaçarak uzaklaştı. Hızını alamayan şahıs, market duvarının dibinde oturan diğer kediye de acımasızca tekme attı. O sırada market çalışanı da neye uğradığını şaşırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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: Mama bırakılmasına tepki gösterip kedileri tekmeledi
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